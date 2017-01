Håndball-VM: Frankrike vant foran rekordpublikum

Kampen ble spilt på fotballstadion i Lille, og publikumstallet er det høyeste i en stor håndballturnering noensinne. Michael Guigou førte an for Frankrike med seks mål da Island ble sendt ut av turneringen.

Svakt forsvars- og keeperspill ødela for Island, som må reise hjem fra VM mens tre nordiske naboer fortsatt henger med.

Verdensrekord i publikumstall var det for øvrig ikke. I 2014 var 44.189 tilskuere på plass for å se den tyske seriekampen mellom Rhein-Neckar Löwen og Hamburg på fotballstadion i Frankfurt.

Frankrike møter vinneren av søndagens åttedelsfinale mellom Sverige og Hviterussland.

Etter Norges oppvisning og timålsseier (34-24) mot Makedonia i den første åttedelsfinalen så det en stund ut til at lagene fra den norske innledende gruppen skulle vinne alle lørdagens fire kvartfinaler. Ved pause ledet Russland over Slovenia og Brasil over Spania.

Kveldskampene ble imidlertid vendt mot slutten. Spania halte i land 28-27-seier mot brasilianerne, mens Slovenia sendte Russland ut av VM med 32-26.

De fire siste åttedelsfinalene spilles søndag. Da får Norge vite sin kvartfinalemotstander, når Danmark møter Ungarn.

