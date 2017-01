Leipzig vant mot ti mann og skygger Bayern

Det nyopprykkede laget fra Leipzig var høstsesongens store overraskelse i tysk Bundesliga fotball, og laget fortsetter der det slapp før jul. Marvin Compper og toppscorer Timo Werner scoret mot gjestenes ti mann før Jesus Vallejo fastsatte resultatet med et selvmål.

Dermed er RB Leipzig fortsatt tre poeng bak Bayern München, som trengte Robert Lewandowskis vinnermål på overtid for å slå Freiburg 2-1 fredag kveld.

Kampen i Leipzig hadde så vidt kommet i gang da Hradecky tok ballen med hendene utenfor 16-meteren og fikk direkte rødt kort. Det betydde at hjemmelaget fikk spille nesten hele kampen i overtall, og Frankfurt-laget var ikke i nærheten av å håndtere den situasjonen.

Den lynraske utvisningen var ikke bundesligarekord. Youssef Mohamad ble for seks sesonger siden utvist etter 92 sekunder.

Målfest

Midtstopper Compper skjøt hjemmelaget i en tidlig ledelse, og Werner scoret sitt 10. mål for sesongen med en heading som gikk i bue over gjestenes keeperreserve Heinz Lindner.

I annen omgang styrte Vallejo et skuddforsøk fra Marcel Halstenberg i eget nett. Davie Selke trodde han gjorde 4-0, men det viste seg at dommer Deniz Aytekin hadde blåst av kampen før ballen gikk i mål.

Det var viktig for Leipzig med en god start på vårsesongen, for laget har tøft kampprogram. Tredjeplasserte Hoffenheim er neste motstander, og så følger bortekamp mot Borussia Dortmund.

Ubeseiret

Hoffenheim, som er eneste ubeseirede lag i 1. Bundesliga, vant 2-0 i Augsburg med scoringer av Sandro Wagner (hans 11. for sesongen) og Andrej Kramaric.

Borussia Dortmund klatret til 4.-plass med 2-1-seier over Werder Bremen. Lukasz Piszczek ble matchvinner for Dortmund, som måtte greie seg uten stjernespissen Pierre-Emerick Aubameyang. Han spiller for vertslandet Gabon i afrikamesterskapet.

Også Werder Bremen fikk sin keeper utvist lørdag. Jaroslav Drobny måtte gå av banen i første omgang etter å ha felt Marco Reus.

Guido Burgstaller debuterte for sin nye klubb Schalke med 1-0-målet mot Ingolstadt på overtid. Ørjan Nyland var igjen ubenyttet reserve for Ingolstadt, som er nest sist på tabellen.

Tabelljumbo Darmstadt tok sitt første poeng under den nye treneren Torsten Frings med 0-0 mot Borussia Mönchengladbach.

