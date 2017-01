Sparta-seier i Norges første vinterklassiker

Lørdag kveld ble det skrevet norsk ishockeyhistorie på Fredrikstad stadion. Arrangementet var det første av sitt slag her til lands i moderne tid.

Oppgjøret var jevnspilt. Ikke uventet ble det en rekke utvisninger, og det tok spesielt fyr tidlig i annen periode. I løpet av 20 sekunder var både Stjernen og Sparta redusert med to spillere hver.

Håkon Stormli scoret kampens første mål etter 34.08. Stjernen trykket på for en utligning, og Spartas svenske målvakt Samuel Ward ble satt under kraftig press i tredje periode. Men det ville seg ikke for hjemmelaget.

I stedet økte Sparta ved Daniel Öhrn til 2-0 i overtall fire minutter før slutt. På tampen tok Stjernen ut målvakten i et desperat håp om et comeback. Det ga Niklas Roest muligheten til å sette inn 3-0 i åpent mål.

Det kom hele 12.500 tilskuere til lørdagens utendørskamp. Dermed ble det satt norsk tilskuerrekord i ishockey med klar margin. 9255 så ishockeyfinalen mellom Sverige og Canada under Lillehammer-OL i 1994.

Seiersrekken røk

Tommy Kristiansen ble matchvinner da serieleder Stavanger Oilers vant borte mot formlaget Frisk Asker. 3-2-målet kom i forlengningen.

Hjemmelaget hadde ni strake seirer, men i lørdagens storkamp tok den pene rekken slutt. Kristiansen avgjorde for gjestene etter 63.22 på en assist fra Dan Kissel.

Det startet lovende for Frisk da veteranen Anders Bastiansen la på til 1-0 etter tolv minutter. Den ene scoringen skilte lagene lenge. Først nesten åtte minutter ut i tredje periode kom utligningen fra Mark van Guilder.

Fire minutter senere var Oilers i føringen. I overtall ble Spencer Humphries servert av van Guilder. Frisk Asker tvang fram forlengning med Henrik Ødegaards 2-2-mål etter nesten 54 minutter.

Sju poeng

I sudden death ble Oilers for sterk og tok sin annen strake seier. Serielederen synes å ha lagt bak seg en svak periode. Nylig hadde rogalendingene fire tap på sine seks siste kamper.

Med én kamp mer spilt topper Stavanger tabellen sju poeng foran Lørenskog, som lørdag knuste sisteplasserte Kongsvinger 8-2 på hjemmeis.

Det sto bare 2-1 til Lørenskog etter de 20 første minuttene, men gjestene fra Hedmark sprakk ordentlig i midtperioden. I løpet av et kvarter slapp Kongsvinger inn fire mål. Det ble ytterligere to baklengs på tampen av kampen.

(©NTB)