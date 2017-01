Stafettseieren glapp for skiskyttergutta

Johannes Thingnes Bø sendte Svendsen ut med en trygg ledelse på ankeretappen, men nordmannen fikk selskap av tyske Simon Schempp etter stående skyting. I en nervepirrende spurt var tyskeren sterkest med minste margin.

Lars Helge Birkeland og Henrik L'Abée-Lund gikk de to første etappene for Norge. Russland tok tredjeplassen, 33,6 sekunder bak Tyskland.

- Nære på

Lars Helge Birkeland gikk åpningsetappen for det norske laget og leverte to fulle hus ved hjelp av to ekstraskudd. På stående skyting lå Henrik L'Abée-Lund an til å gå først ut av standplass, men trengte tre ekstraskudd på å få ned den siste blinken.

- Skjelven kom mer og mer. Det var nære på. Jeg var fryktelig glad for at den siste gikk ned, fortalte L'Abée-Lund, som gikk sterkt i sporet og tok inn 16,4 sekunder på ledende Russland før veksling.

Ekstraskudd

En revansjelysten Johannes Thingnes Bø fortsatte jakten på det russiske laget sammen med tyske Arnd Peiffer. Med to fulle hus og kun ett ekstraskudd tok Thingnes Bø seg forbi Dmitrij Malysjko, som sviktet på liggende, før han parkerte Peiffer i sporet og sendte Emil Hegle Svendsen ut med en ledelse på 17,7 sekunder på Tyskland.

Dermed handlet det hovedsakelig om å unngå strafferunder for Svendsen, som ble jaget av Simon Schempp. Svendsen leverte en rask og feilfri serie på liggende, men to ekstraskudd på stående betydde at nordmannen måtte krige med Schempp om seieren i sporet. På oppløpet fikk tyskeren skien over streken først.

Ole Einar Bjørndalen, som var beste norske i fredagens normaldistanse, sto over lørdagens stafett.

Søndag er det fellesstart for mennene i Antholz.

