Tangen-show i norsk VM-utklassing

Venstrehåndsskytteren banket inn ballen på bestilling og scoret seks ganger til sammen.

- En sinnssykt deilig følelse. Jeg tror dette er et lite skremmeskudd til de andre i VM, sa han til NTB etterpå.

Skogrand tok VM-gull i 2015 og EM-gull før jul i fjor for de norske håndballjentene.

Det er et stykke til VM-finalen for gutta, men at det kan ende i medalje er det liten tvil om.

Tirsdag blir det trolig Danmark i kvartfinalen. I OL-kvalifiseringen i fjor klarte Norge uavgjort på dansk jord.

- Jeg spilte ikke den kampen, men jeg husker at det var jevnt. Jeg tror ikke de føler seg helt sikre på å vinne nå, sa Tangen.

Han har fått et realt løft etter flyttingen til Danmark i sommer. Bergenseren som ble en YouTube-hit for ni år siden med et friskt straffekast, har nå inntatt den internasjonal storscenen som senior.

Det tikker nok sikkert inn et tilbud fra den tyske bundesligaen om ikke lenge.

Venstrehendte skyttere er ettertraktet vare. Og et bedre utstillingsvindu enn VM finner man ikke.

