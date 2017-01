Ødegaard følte seg snytt i målfest

Den norske 18-åringen erstattet Pelle van Amersfoort i det 58. minutt på stillingen 2-2. Han spilte bak den iranske spissen Reza Ghoochannejhad, som scoret alle tre målene til Heerenveen. Det siste kom på et hjørnespark fra Sam Larsson ti minutter før slutt og sendte bortelaget i ledelsen med 3-2.

Ødegaard kunne fått tildelt straffespark i sluttminuttene da han kjørte slalåm mellom PSV-forsvaret, men dommeren lot være å blåse da unggutten ble felt innenfor 16-meteren.

Et straffespark ville gitt Heerenveen en gylden mulighet til å sikre seieren foran 35.000 tilskuere i Eindhoven. I stedet vendte PSV kampen med to scoringer på de to siste minuttene i ordinær spilletid. Først utlignet Marco van Ginkel, før Héctor Moreno satte inn 4-3.

- Jeg mener at det er straffe. Jeg går forbi han ene, så kommer det en til. Da går jeg til siden og får det jeg lurer på om er kneet hans inn i mitt. Da kommer jeg ut av balanse. Jeg føler det er straffe. Men sånn er fotballen. Man får ikke alltid det man vil ha, sa Ødegaard til VG etter kampen.

God opplevelse

18-åringen står nå med to innhopp siden han ble lånt ut fra Real Madrid og forteller at det var stas å få tillit i storkampen mot PSV.

- Det betyr selvfølgelig mye. Det var en veldig kul arena å spille på. Det var en god kamp, med bra trøkk og et høyt tempo. Det var kjedelig at vi ikke klarte å ro i land seieren, men det var utrolig morsomt å være en del av en slik kamp, sa Ødegaard, som mener han vokser på slike opplevelser.

- Ja, jeg føler dette er en fin arena å utvikle seg på. Det merker jeg i dag at det er. Så jeg ser fram til fortsettelsen.

Snuoperasjon

Heerenveen ledet både 1-0 og 3-2 og lå lenge an til å ta en sterk skalp borte mot PSV, men hjemmelaget stakk av med seieren etter to sene scoringer.

- I noen øyeblikk er han en fantastisk spiller. Det ser alle, sier trener Jurgen Streppel til VG om Ødegaard.

- Han har samtidig noen deler av spillet som han må utvikle. Det gjelder når vi er i forsvar og kraften i spillet hans. Men han gjorde en god jobb i dag, er sjefens dom.

Med seier ville Heerenveen tatt en solid skalp mot et av topplagene i Nederland, men i stedet øker avstanden til Feyenoord, Ajax og PSV, som ligger på tredjeplass, nå åtte poeng foran Heerenveen.

Mens Ødegaard startet på benken, spilte lagkamerat Morten Thorsby hele kampen på midtbanen for Heerenveen.

