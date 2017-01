Arsenal berget seier i overtidsdrama

Et Arsenal med ti spillere på banen styrte mot en oppskriftsmessig seier mot Burnley etter Shkodran Mustafis 1-0 mål etter en times spill, men sju innholdsrike overtidsminutter sørget for en ellevill avslutning på kampen.

Først ble Burnley tildelt straffespark to minutter på overtid da Ashley Barnes ble felt innenfor 16-meteren. Straffesparket satte André Gray i mål til 1-1.

Dramaet fortsatte uten Arsenal-manager Arsène Wenger, som ble sendt på tribunen av dommer Jon Moss etter utligningen. Der fikk han se Alexis Sánchez sende hjemmefansen til himmels. Langt ut i overtiden traff Ben Mee ansiktet til Laurent Koscielny med knottene og Moss pekte på straffesparket igjen. Fra krittmerket avgjorde Sánchez det hele med en "panenka" som ga 2-1.

Wenger beklaget

- Vi fikk seieren til slutt, men det var selvfølgelig veldig vanskelig for oss. Vi klarte ikke å få mål nummer to, vi spilte med ti mann, og de spilte godt også, sa Wenger til BBC etter kampen.

Franskmannen angret på måten han ble utvist på.

- Jeg så ingen forseelse som skulle gitt straffespark, men jeg skulle vært stille, og jeg beklager, selv om jeg var frustrert.

Burnley-manager Sean Dyche mente Arsenal-angrepet som ga det avgjørende straffesparket skulle vært avblåst for offside.

- Det var tøft for oss å tape kampen på den måten når det ikke ble blåst for offside, spesielt når vi møter en motstander som dette. Vi tar ingenting for gitt. Vi vet for tøff denne serien er, men vi er avhengig av at dommerne tar de rette avgjørelsene, sa Dyche.

Xhaka utvist

Moss var også i hovedrollen da han ga Arsenals Granit Xhaka direkte rødt kort fem minutter etter at Mustafi hadde headet hjemmelaget i ledelsen på et hjørnespark fra Mesut Özil.

- Hvis du kommer inn med to strake bein, risikerer du rødt kort. Etter boka er det et rødt kort, sa Brede Hangeland i TV 2s studio om Xhakas takling på Steven Defour.

Utvisningen var Xhakas annen i seriesammenheng, noe som betyr at han må sone fire kampers karantene.

Arsenal på annen

De tre poengene sender Arsenal opp til annenplassen i Premier League etter en runde hvor flere av topplagene avga poeng. Manchester City og Tottenham spilte uavgjort (2-2) mot hverandre lørdag kveld, mens Liverpool gikk på et overraskende 2-3-tap hjemme mot Swansea. Wayne Rooney reddet 1-1 og ett poeng for Manchester United borte mot Stoke.

For Burnley fortsetter den svake borteformen. Det nyopprykkede mannskapet er seriens tredje beste hjemmelag, men sliter enormt på bortebane. Der har det kun blitt ett poeng på ti kamper. Burnley ligger likevel trygt plassert på en 13.-plass på tabellen.

