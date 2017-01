Barcelona lekte seg til seier

Barcelona jakter erkerival og serieleder Real Madrid på toppen av La Liga-tabellen og hadde ingen problemer med å slå middelhavsfarer Eibar på bortebane.

Denis Suárez scoret sitt første mål for klubben da han sendte Barcelona i ledelsen med et skudd i hjørnet fra 20 meter etter en drøy halvtime. Navnebror og lagkamerat Luis Suárez burde også tegnet seg på scoringslisten i første omgang, men misbrukte to muligheter alene med Eibar-keeper Yoel. Det samme gjorde Neymar.

Eibar hadde kun tapt to av sine tolv siste hjemmekamper i serien og satte Barcelona-keeper Marc-André ter Stegen på flere prøver, men etter hvilen var det ingenting å gjøre med lekne katalanere.

Lionel Messi doblet ledelsen etter et presist fremspill fra Luis Suárez fem minutter ut i omgangen, før den tidligere Liverpool-spissen fikk sitt mål snaue 20 minutter før slutt. På overtid fastsatte Neymar resultatet til 4-0.

Busquets-skade

Skåret i gleden for Luis Enrique og hans lag var skaden på Sergio Busquets. Spanjolen ble fraktet av banen på båre etter åtte minutter med en betydelig ankelskade. Dermed kan Andrés Iniesta få selskap av sin midtbanemakker på skadelisten.

Ifølge Barcelonas Twitter-konto har Busquets pådratt seg en leddbåndsskade i ankelen og skal undersøkes nærmere mandag.

Barcelonas tolvte seriekamp uten tap gjør at laget ligger to poeng bak Real Madrid, som har én kamp mindre spilt enn de andre.

Ny Sevilla-seier

Nærmest Real Madrid på tabellen ligger Sevilla, som tok sin femte strake seier søndag.

Sevilla avsluttet Real Madrids rekke med kamper uten tap med to sene scoringer i forrige serierunde og hentet fram en ny snuoperasjon mot bunnlaget Osasuna.

Tabelltoeren lå under to ganger i løpet av kampen, men vendte 1-2 til 4-3 i Pamplona etter scoringer av Vicente Iborra (2), Franco Vázquez og Pablo Sarabia.

- Laget gjorde noen gode ting og noen feil, men fra start til slutt så det ut som vi skulle vinne kampen, sa Sevilla-trener Jorge Sampaoli.

Griezmann-mål

Atlético Madrid maktet på sin side ikke å gå seirende ut av sin kamp mot Athletic Bilbao. Hovedstadslaget tok ledelsen ved Koke, før hjemmelaget vendte til 2-1 etter scoringer av Inigo Lekue og Oscar de Marcos.

Ti minutter før slutt dukket Antoine Griezmann opp og reddet 2-2 for mannskapet til Diego Simeone med et vakkert langskudd.

Atlético Madrid er nå åtte poeng bak ledende Real Madrid.

