Bjørgen kronet egen suksesshelg

Bjørgen kom som så mange ganger før i mål i ensom majestet. En bedre VM-generalprøve skal man lete lenge etter. 36-åringen ble aldri tvunget til å gå i kjelleren.

Bjørgen går gjerne den samme etappen under VM i Lahti også.

- Vi må sette opp laget slik at det fungerer best mulig i mesterskapet, men jeg føler meg god nok til å gå etappen, det gjør jeg. Jeg tror det kan gå bra uansett hvordan vi setter opp laget, sa Bjørgen til NRK.

Det skal vel godt gjøres om det norske VM-laget ikke blir det samme som det var søndag.

- Ragnhild Haga og Maiken Caspersen Falla på en god dag er vel de to bak som har en sjanse til å gå seg inn, sa landslagstrener Roar Hjelmeset til NTB.

På det meste ledet Bjørgen med 25 sekunder, mens i mål var Tyskland på 2.-plass bare 8,8 sekunder etter. Sverige ble nummer tre, og USAs Jessica Diggins ble den tapende i spurten og måtte nøye seg med 4.-plass.

- Tilbakemeldingene fra løperne var at det var tungt å gå først. Lagene som jaget tok innpå på alle etappene, konkluderte Hjelmeset.

- Jeg tror nok at Marit var glad for at hun hadde de meterne hun hadde mot slutten, sa Hjelmeset.

Ventet

Norges seier var mer enn ventet foran 30.000 tilskuere i den svenske småbyen. Norge har ikke tapt en verdenscupstafett siden november 2009. Det skjedde på Beitostølen.

Norges eneste stafettap de senere årene kom under OL i Sotsji i 2014. Da slet de norske med dårlige ski og havnet utenfor pallen.

Feiring

Etter at Ingvild Flugstad Østberg vekslet først, tett fulgt av tre andre lag på den 1. etappen, ble stafetten mer eller mindre avgjort på den andre klassiske etappen. Heidi Weng stakk tidlig ifra på sin femkilometer, og hun vekslet 16,8 sekunder foran USA på 2.-plass.

Astrid Uhrenholdt Jacobsen hadde full kontroll på den neste etappen og holdt de jagende godt bak seg på samme avstand helt til veksling. Sverige, Tyskland, Norge 2 og USA lå alle 15-16 sekunder bak Norges beste kvinner.

Jacobsen fylte 30 år søndag og ble satt pris på av lagvenninnene både på pallen og etterpå. Østberg, Weng og Bjørgen smelte til med bursdagssang på direktesendt TV.

Kari Øyre Slind ble hektet solid av på ankertappen, og Norge 2 kom inn på 5.-plass. De hadde 44,8 sekunder opp til det norske vinnerlaget.

