Costa slo tilbake med scoring

Norske Elabdellaoui ble klar for den nedrykkstruede Premier League-klubben fredag og spilte hele kampen på Stamford Bridge. Der møtte høyrebacken Eden Hazard, som ble tatt av banen av Antonio Conte 20 minutter før slutt.

I stedet var det Diego Costa som stjal overskriftene – igjen. Det har vært mye bråk rundt Chelsea-spissen, som er blitt koblet til en overgang til kinesisk fotball etter at han ikke var i troppen i bortekampen mot Leicester forrige helg.

Søndag var Costa tilbake i startoppstillingen, noe han markerte ved å sende Chelsea i ledelsen før pause. 28-åringen feiret sesongens 15. seriemål i sin 100. kamp for klubben med en klar melding til sine kritikere i form av to "snakkende" hender.

Etter kampen erklærte Conte Costa-sagaen som avsluttet.

- Jeg er glad på hans vegne og for fansen og klubben. Nå er vi ferdig med alle type spekulasjoner, sa Chelsea-manageren, ifølge BBC.

- Mange har spurt meg om formen og holdningen hans, og jeg har svart at jeg tok den beste avgjørelsen for laget. Med tanke på denne prestasjonen (mot Hull), mener jeg at jeg valgte rett.

Hodeskade

Målet kom langt ut i den sju minutter lange overtiden før pause. Årsaken til de mange tilleggsminuttene var en hodeskade på Ryan Mason, som ble liggende etter en duell med Chelseas Gary Cahill.

Et kvarter før slutt fikk Elabdellaoui selskap av innbytter Adama Diomande, som fikk se Cahill stige til værs og doble ledelsen til 2-0 for hjemmelaget i det 81. minutt.

- Det var ikke dette vi ønsket. Det var en god prestasjon, men jeg ønsker mer, sa Hull-manager Marco Silva.

Chelsea på topp

Chelsea befester sin posisjon på toppen av Premier League-tabellen etter den oppskriftsmessige hjemmeseieren. Tabelltoer Arsenal kunne fort tapt to poeng hjemme mot Burnley, men ligger fortsatt åtte poeng bak London-rivalen etter det sene vinnermålet til Alexis Sánchez i 2-1-seieren.

Tottenham, Liverpool, Manchester City og Manchester United endte alle uten seier i helgen og tapte ytterligere terreng til Chelsea.

Hull fortsetter å slite i bunnstriden med sin nye manager Marco Silva. Laget ligger på 19.-plass, to poeng bak Swansea som er på trygg grunn etter den overraskende 3-2-seieren mot Liverpool lørdag.

