Fleetwood spurtet til seier

Den 25-årige briten, som er nummer 102 på verdensrankingen, gikk første halvdel av avslutningsrunden på par, men så tok han fyr. Etter en eagle på 10. hull noterte han tre birdier og gikk runden fem slag under par. Det holdt til seier ett slag foran Dustin Johnson og Pablo Larrazabal.

- 10. hull var det store vendepunktet. Da jeg vippet ballen inn på greenen, kunne den fort stoppet så langt fra hullet at jeg måtte puttet to ganger. I stedet gikk den rett i hullet. Så fikk jeg birdie på neste hull. De to hullene gjorde susen, sa Fleetwood.

Et dårlig utslag på siste hull kunne ødelagt alt, men etter diskusjon med dommerne fikk han droppe ballen. Med et praktfullt 2. slag havnet han midt på greenen og noterte birdie.

- Det var noen gode spillere som jaget meg, så jeg er veldig stolt av dette. 31 slag på siste ni hull søndag er flott uansett hvem du er, sa vinneren.

Larrazabal trengte eagle på siste hull for å tvinge fram omspill, men greide "bare" birdie. US Open-mester Johnson delte 2.-plassen med spanjolen etter å ha greid eagle på siste hull.

