Haugen med karrierebeste

Marcel Hirscher benyttet sjansen da Kristoffersen kjørte ut. Hirscher vant 76 hundredeler foran den britiske overraskelsen Dave Ryding. Russeren Alexander Khorosjilov tok tredjeplassen, fire hundredeler foran Haugen.

Haugen lå på femteplass etter 1. omgang i Kitzbühel-slalåmen. Han hadde niende beste omgangstid i 2. omgang.

- Det var ingen overraskelse for meg at han ble nummer to, sa Haugen om Ryding.

- Jeg er veldig godt fornøyd uansett. Jeg vet at pallen kommer før eller senere, sa Haugen til NRK.

Jonathan Nordbotten kjørte seg opp fra 17.- til åttendeplass, mens Sebastian Foss-Solevåg ble nummer tolv.

Slalåmkongen Henrik Kristoffersen kjørte for en sjelden gangs skyld ut. Han forsvant ut allerede i 1. omgang.

