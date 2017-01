Hull-spiller operert etter kraniebrudd

- Ryans tilstand er stabil, og det er ventet at han blir på sykehuset de neste dagene, heter det i uttalelsen.

Hull-spilleren gikk ned for telling etter en duell med Chelsea-kaptein Gary Cahill 21 minutter ut i søndagens seriekamp på Stamford Bridge. Mason ble liggende på gresset i nesten ti minutter mens han fikk behandling før han ble fraktet bort med båre.

Avisen Daily Mirror rapporterte søndag kveld at Mason kjempet for livet etter hodeskaden han pådro seg, og at 25-åringen lå på sykehus med kraniebrudd og hjerneblødning.

- Ryan Mason er for øyeblikket på sykehuset. Jeg håper det ikke er noe alvorlig. Legen er med spilleren på sykehuset, og jeg venter på nyheter, sa Hull-manager Marco Silva i et intervju etter kampen.

Mason ble hentet til Hull fra Tottenham i sommer.

