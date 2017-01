Ryste ser offensivt mot VM etter skuffende Kitzbühel-helg

I en helg da både Kjetil Jansrud og Henrik Kristoffersen skuffet, ble det hederlige 4.-plasser til Aleksander Aamodt Kilde i super G på fredag og i slalåm ved Leif Kristian Haugen på søndag.

I utforrennet endte Jansrud på 36.-plass, men Kristoffersen kjørte ut i førsteomgangen i slalåm, men det var andre lyspunkter, så sportssjef Ryste så ikke bare mørkt på situasjonen.

- Leif Kristian Haugen var superbra og viser stabilitet fra Wengen og til nå. Han klarte seg gjennom en veldig vanskelig annen omgang i slalåmen uten å svikte. Super-G-rennet til Aleksander Aamodt Kilde og utfordebuten til Adrian Smiseth Sejersted er også ting å ta med på den positive siden fra denne Kitzbühel-helgen, sier Claus J. Ryste til NTB.

- Vi går høyt ut og satser skikkelig, men gjør feil. Vi traff ikke helt i forhold til forventningene som var stilt til Kilde og Jansrud, men vi kan ikke forvente å treffe maksimalt hver gang, fortsetter sportssjefen.

Han nevner også at Henrik Kristoffersen røk ut av et slalåmrenn med fall for første gang på vel to år.

- Det hører selvsagt med til en oppsummering av denne helgen. Noen nedturer, men mye bra også, og jeg synes også vi får vist at det er mye bredde i laget, mente Ryste.

Verdens beste

Etter fire seirer til Kjetil Jansrud i super-G og utfor tidligere i sesongen, er ikke Ryste i tvil om styrkeforholdet i fartsøvelsene.

- Vi er fortsatt verdens beste fartslag, og at vi bommet en helg som vi gjorde her, det rokker ikke ved det. Det er selvsagt surt for oss, men vi må ha perspektiv på det vi driver på meg, og vi får en ny sjanse til reise oss allerede i Garmisch, forklarer han.

- Det som skjedde her denne helgen må vi ikke overdramatisere eller problematisere, for ser man tilbake på treningen på torsdag, hadde vi de vi beste og tredje beste tid i utforomgangen. Lørdag gjorde vi for mye feil, men vi kjører godt på ski. Det er realitetene, understreker han.

Han sier at en lite vellykket Kitzbühel-helg ikke må bli tillagt for stor vekt. Noen helger er tyngre enn andre.

- Vi ser mot VM i St. Moritz med samme offensive innstilling. Vi lærer også av alle feil vi gjør, så vi tar med noe lureri herfra også, men selvtilliten og troen på at det vi gjør er riktig, den beholder vi, fastslår Ryste.

Medaljedryss

I VM for to år siden i Vail/Beaver Creek ble det én medalje til Norge. Det var Kjetil Jansruds sølv i kombinasjonen. Men det forhindrer ikke et ambisiøst medaljemål foran St. Moritz-VM.

- Vi har hatt noen diskusjoner på hva vi kan forvente oss i VM. Vi har snakket om antall medaljer, og mener det er grunn til å kunne vente mellom fire og seks medaljer i St. Moritz, sier Ryste.

- Vi vil være med å slåss om VM-. medaljer i alle de disiplinene der vi har vært med og kjempet om pallplasser gjennom sesongen. Teller man opp det, så ender vi på fire til seks medaljer. For å lykkes skal det være mye stang inn, for det er jo andre med i kampen også, legger han til.

- Jeg er ikke fornøyd med resultatene i helgen. De er jeg skuffet over, men det legger vi raskt bak oss og går videre, avslutter Ryste.

