Aleesami-trener trakk seg

Kun én seier maktet Corini å lede skakkjørte Palermo til. De rosakledde fra Sicilia har slitt voldsomt denne sesongen. Aleesamis klubb er på full fart ned i Serie B.

- En avgjørelse tatt med god samvittighet og klarhet, men som også smerter, sa Corini.

Han skal ha vært i ferd med å få sparken av klubbens mektige eier Zamparini. Corini, som tidligere har spilt for Palermo, kom trenersparkingens far i forkjøpet.

Ifølge fotballnerd.no kom også Corini med en saftig kritikk av italiensk presse. Fra før har den tidligere Juventus-spilleren vært oppgitt over manglende backing fra styret i Palermo.

- Hver kamp i Palermo er som en atombombe. Man vet aldri hva som skal skje, men hvis dere etter hvert tap spør "skal den ... av trenerne sparkes" - er det rettferdig? Analyserer dere kampene på rett måte? Treneren kan kritiseres for at han ikke valgte de rette spillerne, for at han ikke gjorde de beste byttene eller dersom han har mistet garderoben.

- Men her er det Hiroshima hver eneste gang. Boom. Det er helt feil, skal Corini ha sagt.

