Carlsen slo tilbake med sikker seier

Dermed slo den regjerende verdensmesteren tilbake etter søndagens overraskende nederlag mot ungarske Richard Rapport i den åttende runden.

Lørdag måtte Carlsen i tillegg tåle remis mot Anish Giri i en kamp der han hadde et klart overtak.

Tirsdag var 26-åringen fra Lommedalen tilbake på vinnersporet, og Carlsen satte press på sin nederlandske motstander tidlig. Allerede etter åpningen hadde nordmannen et klart overtak med sine svarte brikker.

Avgjorde

Duellen mot van Wely endte i et tårnsluttspill der Carlsen hadde én bonde mer enn sin motstander, og nederlenderen hadde i tillegg en periode akutt tidsnød. Carlsen gjorde på sin side de rette trekkene og avgjorde partiet relativt enkelt etter rundt fire og en halv times spill.

Seieren betyr at Carlsen har fem og et halvt poeng etter ni runder av årets turnering. Amerikanske Wesley So ledet sammenlagt foran tirsdagens partier, men måtte nøye seg med remis mot armenske Levon Aronian. Dermed er Carlsen nå bare halvpoenget bak So i seierskampen.

Verdensmesteren har for vane å spille god sjakk i Wijk aan Zee. Både i 2008, 2010, 2013, 2015 og 2016 gikk han til topps. I 2014 sto Carlsen over turneringen som følge av at den kom kort tid etter VM-kampen mot Viswanathan Anand.

På topp

Indiske Anand er for øvrig den eneste spilleren ved siden av Carlsen som har vunnet turneringen i Nederland fem ganger. Vinner Carlsen årets utgave, er han alene på toppen av den statistikken.

I neste runde møter nordmannen indiske Pentala Harikrishna. Også i det partiet spiller Carlsen med svarte brikker.

Det norske stortalentet Aryan Tari har fått plass i den 14 spillere store B-gruppen i Wijk aan Zee. Tirsdag spilte han remis mot østerrikske Markus Ragger, som ledet turneringen foran tirsdagens kamper. Etter ni runder står Tari med 4,5 poeng, hvilket gir niendeplass sammenlagt når fire partier gjenstår.

