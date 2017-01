Kosovo beholder UEFA-medlemskapet

Serberne gikk til voldgiftsretten i håp om å få underkjent UEFAs avgjørelse fra i fjor om å ta opp Kosovos fotballforbund som medlem.

CAS kom til at klagen var velbegrunnet ettersom UEFA-statuttene fastlår at medlemskap kan gis til land som av FN anerkjennes som uavhengige stater. Kosovo er ikke FN-medlem, men voldgiftsretten kom til at UEFA-medlemskapet likevel er i orden ettersom et flertall av FNs medlemsland har anerkjent Kosovo.

- Kosovos status som UEFA-medlem bekreftes, heter det i en uttalelse fra voldgiftsretten.

Den internasjonale olympiske komité (IOC) anerkjente Kosovo i 2014. UEFAs avgjørelse i mai i fjor førte til at FIFA også tok opp Kosovos fotballforbund som medlem.

Serbia har sterkt motsatt seg anerkjennelsen av Kosovos uavhengighet.

Valon Berisha, tidligere norsk landslagsspiller, er blant dem som har valgt å spille landslagsfotball for Kosovo. Han scoret landets historiske første mål i en VM-kvalifiseringskamp (1-1 mot Finland) og ble også kåret til årets spiller i Kosovo.

