Kristoffersen vant i Schladming for tredje gang

Det var Kristoffersens tredje seier i Schladming, der han vant sin aller første verdenscupseier for snaut tre år siden.

- Det var spesielt å vinne her første gangen, det var spesielt i fjor og naturligvis spesielt også denne gangen, sa Kristoffersen til NTB.

- Spesielt fordi det er første gang jeg vinner rett etter at jeg har kjørt ut i et renn. Det var en ny erfaring som nok var litt tyngre enn det jeg har opplevd tidligere. Jeg har nok brydd meg litt mer enn det jeg har sagt etter at jeg kjørte ut til Kitzbühel, gjentok Kristoffersen.

Kristoffersen kjørte en omgang uten feil i 1. omgang. Han virket kontrollert og hadde kanskje ikke sitt høyeste tempo inne helt fra start. I finalen var det en litt annen type løype og ikke så mye sving.

- Jeg følte det ikke var så rytmisk fra toppen, og jeg kom ikke helt inn i det. Men mot slutten ga jeg det jeg hadde, sa Kristoffersen.

- Sebastian (Foss Solvåg) sa en gang at hvis buen over målseilet lyser grønt så leder du. Jeg har ikke brydd meg om det tidligere, men nå måtte jeg selvsagt se, og det var ikke grønt. Jeg fikk sykt dårlig tid ned siste henget, sa Kristoffersen.

Det ble anslått at nærmere 60.000 fulgte kveldsrennet i den lille østerrikske byen.

- Tusen, tusen takk. Utrolig stemning. Dette er det beste rennet i verdenscupen, sa 22-åringen til FIS.

Knepen seier

Hjemmehåpet Hirscher hadde 0,52 sekunder å ta igjen på nordmannen foran finaleomgangen. Han banket til med suveren kjøring på toppen. Kristoffersen var bak på siste mellomtid, men var de nødvendige hundredelene foran i mål.

Dermed har nordmannen til gode å tape når han leder etter 1. omgang.

Aleksandr Khorosjilov, som vant rennet i 2015, var 1,06 sekund bak Kristoffersen i 1. omgang. Han leverte en god annen omgang og satte press på Hirscher og nordmannen. Likevel ble han bare nummer tre, slått med 0,63 sekund.

Hirscher og Khorosjilov kjørte nøyaktig like fort i finaleløypa og delte bestetiden i finaleomgangen. De tok inn 43 hundredeler på Kristoffersen, som hadde sjuende beste tid i omgangen.

Stoppet opp

Jonathan Nordbotten var nummer 10 etter 1. omgang etter en grov feil. I finalen stoppet han også nesten helt opp halvveis, og han raste nedover på resultatlisten til 21.-plass. Han viste likevel at VM-formen er i anmarsj.

Leif Kristian Haugen, som ble nummer fire i Kitzbühel-slalåmen, var nummer 17 og først ut i finalen av nordmennene. Han kjørte ned til ledelse etter en godkjent finaleomgang. Det holdt til 11.-plass til slutt.

Sebastian Foss Solevåg var nummer 16 etter en omgang og falt et trinn til 17.-plass etter en ikke helt topp omgang i finalen.

