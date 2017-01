Renard sendte "eget" lag ut

Kongo slår følge med marokkanerne til kvartfinale etter å ha sikret gruppeseieren med 3-1-seier over Togo.

For Marokkos franske landslagssjef Herve Renard var det en spesiell dag. Han ledet Elfenbenskysten til tittelen for to år siden. Ikledd sin hvite lykkeskjorte håper 48-åringen å bli den første som vinner afrikamesterskapet tre ganger med tre ulike land.

Renard førte outsideren Zambia til tittelen i 2012 og gjentok bedriften med ivorianerne tre år senere.

Tirsdagens vinnermål ble satt inn av Alioui i det 64. minutt og sendte Marokko til kvartfinale mot vinneren av gruppe D i Port-Gentil søndag. Motstanderen blir klar onsdag kveld.

Slutt for Kalou

Elfenbenskysten måtte vinne for å ta seg videre, mens Marokko ville greid seg også med uavgjort. Begge lag traff målstolpene i første omgang. Wilfried Zaha og Salomon Kalou hadde store sjanser for Elfenbenskysten, men Aliouis klassemål avgjorde kampen.

Etter kampen opplyste Kalou, som er klubbkamerat med Rune A. Jarstein og Per Ciljan Skjelbred i Hertha Berlin, at han gir seg på landslaget.

- Jeg er 31 år, og dette er mitt sjette afrikamesterskap. Jeg har vært i en finale og funnet en annen. Nå gikk det ikke så bra, og unge spillere som Franck Kessie og Wilfried Zaha må overta. Jeg ønsker dem lykke til videre, sa Kalou, som spilte sin 89. landskamp og ble kåret til banens beste.

Kongo til topps

Kongo ble gruppevinner etter sin 3-1-seier over Togo. Junior Kabananga, Ndombe Mubele og Paul-Jose M'Poku scoret.

Kongo toppet tabellen med sju poeng, ett foran Marokko, mens tittelforsvareren reiser hjem uten en seier. Elfenbenskysten har bare to uavgjorte kamper å vise til.

Også Kongo får vite sin kvartfinalemotstander onsdag.

