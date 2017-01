Johaug-advokat med stikk til mediene

Advokaten slo fast at etterforskningen konkluderer med at hendelsesforløpet er akkurat slik Johaug har forklart. Han sa at Johaug er glad for at spekulasjoner og øvrige teorier har blitt tilbakevist gjennom etterforskningen.

Lege Fredrik Bendiksen skal forklare seg torsdag.

- Da tror jeg det blir klart for alle at konspirasjonsteorier legges til side, sa Hjort.

