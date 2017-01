Johaug hadde ikke gjennomført "Ren utøver"

Det sa ADNs advokat Niels R. Kiær i sitt innledningsforedrag i behandlingen av hennes dopingsak.

- Hun hadde verken registrert seg i systemet eller gjennomført programmet, sa Kiær. Først dagen etter pressekonferansen hvor den positive prøven ble offentliggjort gjennomgikk hun dette kurset.

Kiær sa innledningsvis at Domsutvalgets viktigste oppgave blir å vurdere Therese Johaugs aktsomhet da hun brukte kremen Trofodermin på grunn av en solbrent leppe.

Han leste fra et intervju med Østlendingen i september, der Johaug sa at hun alltid sjekker medikamenter hun bruker. - Jeg sjekker både en, to og tre ganger, sa hun.

Ved dopingtesten som viste seg positiv på steroiden clostebol oppga Johaug at hun hadde brukt Trofodermin. Hun brukte kremen i perioden 4.-15. september. I dopingprøven var konsentrasjonen av clostebol 13 nanogram per milliliter.

