Bjørgen ville ha gjort som Johaug

Bjørgen var innkalt som karaktervitne i dopingsaken mot Therese Johaug i Norges Idrettsforbunds domsutvalg.

- Jeg hadde gjort det samme som Therese i denne situasjonen her. Som en utøver med lang fartstid har jeg bestandig spurt landslagslegen. Det er rutiner som alltid hadde vært der. Jeg hadde stolt mer på Fredrik enn å ha gjort denne undersøkelsen selv.

- Hvis du neste uke hadde fått en medisin av en lege, spør dommer Ivar Sølberg.

- Jeg hadde spurt legen på samme måte, men i lys av denne saken er det nye rutiner er det fra NSF å sjekke selv. Uansett hadde det vært en trygghet å spørre landslagslegen.

- I dag er det spesifisert at man skal gjøre egne undersøkelser?

- Vi har endret utøveravtalen som vi fikk på nyåret. Der det sto at en har et eget ansvar for hva vi putter oss i.

