Hjort mener at Johaug kan frifinnes

- Hvis en idrettsutøver viser at man ikke har gjort noe galt eller vært uaktsom, skal utelukkelse elimineres, sa Hjort og siterte fra WADA-koden.

- I den norske oversettelsen heter det "ingen skyld", konstaterte Hjort.

Han mener derfor at Johaug må frifinnes helt for anklagene om doping.

Advokaten viste igjen til sannsynliggjøringen av faktum:

* At det ble funnet clostebol i dopingprøven.

* At clostebol er et forbudt stoff.

* At tilstedeværelsen skyldes bruk av kremen Trofodermin.

* At lege Fredrik S. Bendiksen kjøpte kremen.

* At Johaug fikk esken for behandling av en leppeskade.

* At hun spurte legen om det var greit å bruke den, og at det verken forelå prestasjonsfremmende effekt eller overlegg ved bruk av den ulovlige kremen.

Annet syn

Hjort var ikke uventet opptatt av forholdsmessighetsprinsippet:

- Anvendelsen med WADA-koden skal gjøres med tilstedeværelsen av forholdsmessighetsprinsippet. Kommentarene i WADA-koden har ikke samme betydning som selve koden. Den har bare hjelpefunksjon for å forstå koden, mente advokat Christian Hjort.

Hjort brukte blant annet dommene mot Maria Sjarapova og Martin Johnsrud Sundby (som også Antidoping Norges advokat Niels R. Kiær gjorde i sin sluttprosedyre) for at det må tas hensyn til særlige forhold i alle saker.

Feil

I likhet med motparten Kiær dro også Hjort fram flere eksempler på dommer fra blant annet Idrettens Voldgiftsrett (CAS) som kan være til fordel for eget syn.

Advokat Hjort konkluderte også med at "ubetydelig skyld" i denne sammenhengen like så godt kan bety "ikke skyld". Han mener at Antidoping Norges vurderinger i saken er feil. Hjort påpekte at i denne saken er det normalt å stole på legen.

- Bendiksen er en utrolig erfaren lege, han hadde selv vurdert leppen, han hadde selv kjøpt kremen, gitt instruksjoner om bruken og Johaug spurte uttrykkelig om at kremen var ren, og han svarte klart ja, sa Hjort.

Han ba domsutvalget ha dette momentet spesielt for øret mens han gikk igjennom eksempler på gjeldende rettspraksis der legens råd er tillagt vekt.

Legens rolle og betydning har vært advokat Hjorts hovedanliggende gjennom hele prosedyren og for så vidt gjennom hele saken generelt.

Han mener Antidoping Norge tar feil når de sier at Johaug ikke undersøkte kremen.

- Hun har, subsidiært, opptrådt helt i nedre sjikt av ubetydelig skyld, helt ned mot ingen skyld, sier Hjort.

- Hun skal i hvert fall ikke ha de to tilleggsmånedene som ADN har regnet seg fram til. Flere forhold taler derimot for at bestemmelsen om utestengelse i 12 måneder bør fravikes, sa Christian Hjort.

Hjort mener at han ikke utfordrer idrettens system.

- Det er ingenting av det jeg har sagt som etter mitt syn som utfordrer idrettens system. Jeg har helt konsekvens brukt idrettens kilder og regelverk. Det er trygt forankret i CAS-avgjørelser eller godt utenfor de reglene som er der. Det er ingenting som tyder på at de fakta jeg har lagt fram utfordrer idretten på noe punkt, sier Hjort.

- Jeg legger ned slik påstand jeg gjorde innledningsvis, avsluttet Hjort.

