Tangens skademareritt kan ende i VM-finale

Da skal 23-åringen bidra til å skyte Norge til VM-finale i håndball. Bare en seier mot Kroatia står mellom Tangen og de norske gutta og en gullkamp.

Men det var ikke gitt at historien skulle ha et slikt positivt kapittel. For eksplosive Tangen fikk store jumpers knee-utfordringer i slutten av tenårene.

Stopp

- Jeg var vel ute av spill i nesten to år. Det var en kjedelig periode i hvert fall inntil jeg fikk ordentlig hjelp med at jeg skulle gjøre det og det, sier Tangen til NTB.

Han fikk sin første smak på A-landslaget som 16-åring. Ikke lenge etter kom problemene.

Landslagets fysioterapeut Harald Markussen og en kollega tok grep med Tangen for fire års tid siden.

- Eivind hadde et bra apparat rundt seg i Bergen, men vi bidro på vår måte, sier en ubeskjeden Markussen til NTB.

Tett oppfølging og et inngrep på NIMI i Oslo hjalp Tangen på beina igjen.

Tregt

Det var så som så det Tangen fikk vist noen sesonger. Han ble kraftig hemmet av smertene.

- Jeg kunne være med litt når det fungerte og ikke når det ikke fungerte. Det var en kjedelig hverdag. Nå er det cirka tre år siden jeg ble kvitt dette. Når man ikke kan hopp, finte eller vende, så er ikke det ideelt.

- Hvordan var det på det verste?

- Det kunne gjøre vondt bare jeg lå på sofaen. De eksplosive tingene fungerte ikke. Det gjorde at jeg måtte tilpasse spillet etter tilstanden. Det gjorde at jeg ble mer stillestående og måtte droppe hopping.

- Det fungerer jo ikke i lengden. Jeg fikk hjelp fra landslaget. Da merket jeg ganske fort at det ble bedre, sier han.

Tangen har fått sitt internasjonale gjennombrudd i VM. Noen av hans susere er det umulig å demme opp for.

Han veier nå snaut 100 kilo. Ideelt sett skulle han hatt ytterligere seks-sju kilo på kroppen.

Men for ham er det uaktuelt. - Legger jeg på meg igjen, kommer kneproblemene tilbake med en gang. Det spiller veldig inn for meg, sier Tangen.

