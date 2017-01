Woods klar for hardkjør

41-åringen, som har vunnet 14 Major-turneringer i sin usedvanlig innholdsrike karriere, har lagt opp til et realt hardkjør i tiden som kommer. Denne uken innleder han sesongen med PGA-turneringen i San Diego, og deretter kommer konkurransene som perler på en snor.

Woods, som i desember i fjor gjorde comeback etter 15 måneders skadefravær, er ikke redd for at hans skadeplagede kropp vil få merke belastningen.

- Jeg har spilt én turnering de siste 18 månedene. Nå trenger jeg litt turneringsgolf. Jeg ser fram til det, sa Woods da han møtte pressen i Los Angeles mandag.

Denne ukens turnering i San Diego blir golflegendens første i PGA-sammenheng siden ryggoperasjonen i 2015.

Sterk nok

Woods innrømmer samtidig at han er litt spent på hva kroppen tåler.

- Det er en naturligvis en bekymring, men jeg ser fram til alt dette. Jeg føler meg sterk nok til å takle arbeidsmengden, sa han – og tilføyde:

- Jeg har vært på sidelinjen lenge nok.

Da ryggproblemene var som verst, tvilte mange på at 41-åringen ville komme tilbake. Nå innrømmer Woods at han selv også var en smule usikker.

- Det var et tidspunkt der jeg lurte på om jeg noen gang ville svinge en golfkølle igjen og spille med barna mine, sa han mandag.

Woods kan fort være et stykke unna toppformen, men sesongens første virkelig store mål, Masters, kommer først i april.

- Jeg håper at jeg får alt til stemme, så jeg kan spille der. Jeg tenker på det allerede, sa han.

Spilte med Trump

Sist 41-åringen vant en Major-tittel var i 2008. Da gikk han til topps i US Open etter å ha slått Rocco Mediate i et omspillsdrama de færreste glemmer. Woods fullførte den gangen turneringen med en kneskade det i etterkant måtte en operasjon til for å lege.

Golflegenden har ikke vunnet en PGA-turnering siden seieren i en turnering i Ohio i 2013. Om tre uker spiller han den samme turneringen igjen.

I forrige måned spilte Woods golf med USAs nye president Donald Trump. Det ble en særdeles hyggelig opplevelse, skal vi tro golfstjernen.

- For en som er 70 år slår han ballen temmelig hardt. Han holder seg i ganske så god form. Vi gikk samtlige 18 hull sammen med ham og hadde det strålende, sa Woods.

