Brækhus mister hovedsponsor

Det bekrefter Morten Andreassen, daglig leder i First Lady Promotion, til Nettavisen.

- Det ble klart for et halvt år siden. Da hadde de vært med i ti år og signaliserte at de heller ville spre engasjementet sitt. De signerte Cecilia da hun var ung og ukjent i etableringsfasen. De signaliserte at nå var hun etablert, sier Andreassen til Nettavisen.

- Vi synes det var kjedelig, men samtidig forstår vi deres måte å tenke på. Vi setter pris på at de kom til Cecilia da ingen hadde hørt om henne. Det er helt udramatisk det som skjer nå, forklarer Andreassen.

Privatmegleren har vært 35-åringens hovedsponsor i sju år. Boksestevnet i Oslo Spektrum 24. februar blir siste gang mesteren går i ringen med eiendomsmeglerfirmaet som hovedsponsor.

Andreassen opplyser at Brækhus' firma ikke er bekymret for sponsorinntektene ettersom de har signert flere nye avtaler de siste årene. De sikter seg også nå mer inn på det internasjonale markedet.

