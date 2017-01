Riiber mister Lahti-VM etter ny skulderskade

19-åringen, som tidligere har hatt problemer med skulderen, pådro seg skaden før hoppdelen i kombinertrennet i Seefeld. Det er fjerde gang i karrieren han slår skulderen ut av ledd.

- Like før jeg skulle måle og ta på hoppdressen på toppen fikk jeg en bevegelse som ga for mye belastning på skulderen, sa Riiber til NTB.

Etter lignende skade tidligere skjønte han fort hva som hadde hendt.

- Man får et slags støt i skulderen. De første minuttene kjenner man ikke så mye smerte, men etter hvert bygger det seg opp noe helt fryktelig.

Det var NRK som først omtalte at kombinertkometen slo skulderen ut av ledd.

Raskt på operasjonsbordet

Riiber skulle i utgangspunkt operere skulderen i mars, men nå skal han operere allerede i slutten av neste uke. Deretter går det fire måneder før han er konkurranseklar. Det betyr at VM i Lahti ryker. Det tar ikke unggutten for tungt.

- Det er ikke et mesterskap som er så viktig for min del, så det går fint. Det hadde vært verre om jeg var eldre. Nå gleder jeg meg allerede til å sette i gang med en ny treningsperiode.

Riiber har hatt et trøblete år. Etter at han i Lahti for et år siden slo skulderen ut av ledd, slo han opp skulderskaden i september i fjor. Da la han om langrennsteknikken for å minske belastningen på skulderen.

Nå må han igjen starte rehabiliteringen, men sier han får god oppfølging på Olympiatoppen.

Fire måneder

Dersom operasjonen blir gjennomført som planlagt i neste uke, vil Riiber være konkurranseklar om rundt fire måneder.

- Vi opererer for å bli fortest mulig ferdig og hvis vi nå får fremskyndet operasjonen til neste uke så rekker jeg å være klar når treningssesongen starter i mai. Det vil ta fire måneder før skulderen er 100 prosent, men allerede etter én måned kan vi ha full aktivitet så lenge du ikke gjør noe som belaster skulderen maks.

Like etter skaden satt han seg ned med støtteapparatet og det medisinske personellet i kombinertleiren og la en plan for hvordan han skal håndtere skaden.

- Det var litt skuffelse, men det går fint. Faktisk går det overraskende bra. Vi har satt oss ned og diskutert i korte trekk hva det er vi får gjort og hva vi ikke får gjort, sa han til NTB om timene i etterkant av skaden.

(©NTB)