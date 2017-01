Skiskyting: Tung norsk EM-start

Sjåstad Christiansen skjøt to fulle hus, men hadde ikke nok fart i skisporet til å matche de beste. I mål var han slått med 41,5 sekunder av europamester Vladimir Iljev fra Bulgaria.

Iljev skjøt i tillegg på seg én strafferunde på veien mot seieren.

Russiske Alexandr Loginov tok sølvet, mens Krasimir Anev sørget for at det ble to bulgarere på seierspallen ved å ta bronsemedaljen.

Fredrik Gjesbakk ble nest best av de norske på tiendeplass. Han måtte tåle én strafferunde og var slått med 44,5 sekunder av Iljev.

Erlend Bjøntegaard har slitt med ståendeskytingen denne sesongen, og torsdag var det igjen den som sviktet landslagsløperen. To bom ble det etter fullt hus på liggende. Det ga til slutt 15.-plass – snaut minuttet bak teten.

Kristoffer Skjelvik ble nummer 20 etter to fulle hus, mens Vegar Bjørn Gjermundshaug tok 34.-plassen. Martin Femsteinevik ble nummer 47.

Alle de norske hadde problemer med å følge de beste på langrennstid.

Kvinnene går sin EM-sprint senere fredag.

