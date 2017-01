Tande med svak generalprøve

Det norske håpet var nest sist ut hoppkanten i tyske Willingen. Både han og landslagstrener Alexander Stöckl ristet på hodet av hoppet på 119,5 meter.

- Det er tunge forhold for Tande, men ikke veldig vanskelig, så vi får håpe han får rettet opp dette før i morgen. Det er rett og slett ubalanse ut fra hoppkanten som han tar med seg ut i svevet, mente NRK-kommentator Anders Jacobsen.

Kamil Stoch knuste Tande og var best av de forhåndskvalifiserte med et hopp på 145 meter.

Lørdag er det lagkonkurranse i Willingen, mens det er individuelt verdenscuprenn søndag.

Alle de øvrige norske hopperne kvalifiserte seg, uten at noen av dem nådde de store lengdene. Anders Fannemel var nest best med 124 meter, et hopp som ga 113,2 poeng og 15.-plass blant hopperne som ikke var direkte kvalifisert. Robert Johansson (112,3 poeng) og Andreas Stjernen (112,1 poeng) ble henholdsvis nummer 17 og 18, mens Johann André Forfang (109,8) endte på 22.-plass.

- Alle de store lagene har mange gode skihoppere, og vi må heve oss om vi skal kjempe om en plass på pallen, sa Jacobsen med lørdagens lagkonkurranse i bakhodet.

Tyske Andreas Wellinger vant kvalifiseringen med et hopp på 141,5 meter og 135,9 poeng.

Onsdag utklasset Tande sine norske konkurrenter da han vant hopp-NM i Granåsen. Kongsberg-gutten står med to rennseirer i verdenscupen denne sesongen, begge i den tysk-østerrikske hoppuka. I tillegg har det blitt tre annenplasser.

