Kunstløp-EM: Fem på rad for Fernandez

Spanjolen ledet med nesten ti poeng etter kortprogrammet og utklasset russiske Maxim Kovtun som tok annenplassen med mer enn 28 poeng.

Fernandez falt imidlertid i et av forsøkene under friløp, uten at det fikk noen konsekvenser for utfallet.

Også på tredjeplass ble det russisk. Mikhail Koljada tok bronsen.

Norske Sondre Oddvoll Bøe ble nummer 23 av 24 deltakere.

I isdanskonkurransen forsvarte Gabriella Papadakis/Guillaume Cizeron fra Frankrike tittelen.

Franskmennene var nummer tre etter kortløp og endte til slutt med en poengsum på 189,67. Det var nok til å henvise italienske Anna Cappellini/Luca Lanotte (186,64) til annenplassen. Det er tredje gang paret blir nummer to i EM.

Bronsen gikk til Jekaterina Bobrova/Dmitrij Solovjev fra Russland, akkurat som i fjor.

(©NTB)