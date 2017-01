Aune etter skrekkopplevelse: - Glad jeg overlevde

- I dag er jeg glad overlevde, starter Aune et innlegg på Instagram etter lørdagens renn i kontinentalcupen i hopp i Bischofshofen.

22-åringen lå som nummer ti etter første omgang i 140 metersbakken i Østerrike og hadde en god følelse etter å ha lyktes med endring av teknikk, men så gikk det galt da han skulle slippe seg løs fra bommen.

- Det som skjer er at jeg hekter hælkappa i bommen, og jeg satt fast da jeg var på tur framover. Jeg måtte ned med hendene i snøen før jeg måtte komme meg tilbake i balanse. Da handlet det om å se at bindingene var i orden, og jeg måtte ta hendene bak for å feste den høyre som var litt løs, før jeg egentlig bare måtte satse, forklarer Aune til NTB.

Landet

- Jeg var litt passiv på hoppet, men det var kanskje ikke så rart alt tatt i betraktning. Hadde ikke bindingen sittet hadde skien løst ut, og da hadde ikke skien stoppet etter hoppkanten og jeg hadde tatt salto. Det kunne gått riktig galt, fortsetter han.

Trønderen klarte å redde seg med å feste bindingene på vei ned unnarennet og landet utrolig nok på 121 meter, slik at han kun falt til en 19.-plass.

- Jeg var veldig usikker på kanten og i svevet. Det er vanskelig å kjenne om bindingene sitter ordentlig, så det var ubehagelig å ikke vite at man hadde kontroll i luften, sier Aune.

- Det går i tillegg i 95 kilometer fram mot hoppkanten. Jeg mistet mye fart, men det gikk fort.

Ikke alene

Etter at rennet var over viste det seg at Aune ikke var den eneste som hadde fått problemer med den lave bommen. Lagkamerat Richard Haukedal, som ble nummer 30 etter finaleomgangen, hektet også borti bommen. Det gjorde også noen av de polske konkurrentene, opplyser Aune.

- Det var ingen som ramlet, men det får en til å tenke over ting, mener Byåsen-hopperen.

Den tekniske delegaten under rennet, norske Morten Solem, tok Aune inn til kontroll av hoppdressen etter rennet. Da den norske hopperen fortalte ham om hektingen i bommen varslet delegaten at de ville gjøre endringer til søndagens renn.

- Han sa at de ville flytte den høyere slik at skoen ikke skulle hekte. Det hadde skjedd i hoppuka også, forklarer Aune, som ser fram til å få prøve seg en gang til i storbakken i Østerrike før konkurransehelgen er over. Denne gangen forhåpentligvis uten å hekte i bommen.

- Jeg hadde en god følelse etter første omgang, så jeg må bare nullstille til i morgen, avslutter han.

(©NTB)