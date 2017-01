Dortmund rotet bort seieren

Den profilerte spissen representerte vertsnasjonen Gabon i afrikamesterskapet. Der endte det med tidlig exit i gruppespillet.

Søndag var Aubameyang tilbake i startoppstillingen til Dortmund. Han fikk se Marco Reus sende laget i ledelsen etter bare tre minutter. Alt så lyst ut da Thomas Tuchel tok ut sin toppscorer etter 72 minutter, men i sluttminuttene utlignet Danny Latza for Mainz.

Dermed ble det kun ett poeng for Dortmund, som allerede ligger 14 poeng bak serieleder Bayern München.

Norsk tap

Hertha Berlin fortsetter sin svake form i Bundesliga. Søndag ble det 1-2-tap for Freiburg på bortebane.

Det tyske hovedstadslaget stilte med Rune A. Jarstein i mål og Per Ciljan Skjelbred på midtbanen. Sistnevnte ble byttet ut sju minutter før slutt på stillingen 1-0 til Freiburg.

Niels Petersen doblet ledelsen etter et soloraid i det 87. minutt før Julian Schieber reduserte til 1-2 for gjestene.

Magert

Hertha Berlin tapte dermed borte for Freiburg for første gang siden 2001. Klubben står med to strake nederlag i Bundesliga siden serien ble sparket i gang igjen etter vinterpausen.

På de siste fem seriekampene står Hertha med kun én seier. Det gir en foreløpig 6.-plass på tabellen.

Freiburgs Mats Møller Dæhli er for øvrig lånt ut til St. Pauli.

(©NTB)