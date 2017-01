Enrique ber om målteknologi etter poengtap

Betis var best i store deler av formiddagskampen i La Liga søndag, og vertene tok en fortjent ledelse et kvarter før slutt etter at to forsøk hadde truffet stolpene bak Marc-André ter Stegen.

Barcelona startet stormløpet mot Betis-målet umiddelbart og følte seg rettmessig snytt for scoring etter at reprisene viste at ballen var over målstreken i en av flere dramatiske situasjoner.

Sekunder før ordinær tid var over, reddet Suarez likevel ett poeng da han satte ballen i mål til 1-1 med et kontant skudd etter en pasning fra Lionel Messi.

- Vi er nødt til å hjelpe dommerne. Teknologien kan hjelpe dem. Jeg sier det på bakgrunn av alle situasjoner, ikke bare dem som går imot meg, også de som går min vei, sa Barcelona-trener Luis Enrique til TV-stasjonen BeIN Sports etter kampen.

Dermed blusser debatten om målteknologi i Spania opp igjen. Ordningen er innført i Premier League med stor suksess.

Betis-dominans

Enrique gjorde seks endringer på laget mot Betis, antakeligvis med onsdagens semifinale mot Atlético Madrid i den spanske cupen i bakhodet.

Til tross for tre tidlige bytter i andre omgang, dominerte Betis banespillet. Álex Alegría ga hjemmelaget en fortjent ledelse, mens Ruben Castro burde drept kampen da han var alene med Ter Stegen.

- Vi var langt fra vårt beste, og det er mange faktorer som spiller inn. Følelsen jeg sitter igjen med er at vi vant ett poeng, sa Enrique.

Bak rivalen

Uavgjortresultatet betyr at Real Madrid har muligheten til å rykke ytterligere ifra på toppen av tabellen i La Liga. I tillegg avga også Sevilla poeng da det ble 1-3-tap for Espanyol.

Real Madrid møter Real Sociedad på hjemmebane søndag kveld.

Barcelona og Sevilla på henholdsvis annen- og tredjeplass står begge med 42 poeng. Real Madrid har 43, med to kamper til gode på konkurrentene.

(©NTB)