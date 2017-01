Lionel uten seierssjanse i Prix d'Amerique

Tredjeplassen ga 1,3 millioner kroner til eierne.

Optimismen var skyhøy i den norske leiren før løpet. Oppladningen hadde vært perfekt for Lionel. Skoene ble revet av, og kusk Mathieu Abrivard var optimist.

Det ble litt krangel inn mot siste sving, og Lionel kunne kanskje vært annen med åpning litt tidligere.

Men fenomenet Bold Eagle fløy først i mål akkurat som i fjor. Han fikk i overkant av 4,3 millioner kroner for vel tre minutters jobb.

Lionel gjorde et sterkt løp og kom inn som nummer tre.

Suksess

Lionel var tredjefavoritt hos spillerne. Det ble gamblet for cirka 250 millioner kroner i Prix d'Amerique.

Snaut 40.000 tilskuere var på plass på Vincennes-banen. Vel 1000 av dem var nordmenn sugne på norsk seier.

Det gikk ikke.

Lionel, oppkalt etter fotballspilleren Lionel Messi, er født og opptrent i Østfold. Han gikk også sine to første sesonger med løp i Norge.

Dopingsak

For to års tid siden ble han flyttet til Frankrike. To Østfold-kompiser eier Lionel, og de er midt inne i et rent eventyr.

Før lørdagens løp hadde hesten deres løpt inn cirka 7 millioner kroner. Det aller meste er gjort på fransk mark.

I sommer ble eierne helt uforskyldt dratt inn i en dopingsak. Lionel og noen andre hester hadde ulovlige stoffer i kroppen under et stort løp i Oslo.

Treneren Fabrice Souloy er suspendert etter lovbruddet. Han risikerer livstids utelukkelse om norske travmyndigheter når gjennom med sitt syn.

(©NTB)