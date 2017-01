Real Madrid økte forspranget

Real Madrid slo til med 3-0-seier hjemme mot Real Sociedad. Mateo Kovacic sendte hovedstadslaget opp i 1-0 etter 38 minutter, mens Cristiano Ronaldo og Álvaro Morata sørget for at det til slutt endte med tremålstriumf på Santiago Bernabéu.

Iñigo Martínez fikk for øvrig marsjordre for gjestene.

Resultatet gjorde at Real Madrid økte ledelsen i La Liga. Ronaldo og co. har 46 poeng, fire poeng mer enn Barcelona og Sevilla. Real har dessuten en kamp til gode på de to utfordrerne.

Vil ha videohjelp

Betis var best i store deler av formiddagskampen mot Barcelona søndag, og vertene tok en fortjent ledelse et kvarter før slutt etter at to forsøk hadde truffet stolpene bak Marc-André ter Stegen.

Barcelona startet stormløpet mot Betis-målet umiddelbart og følte seg rettmessig snytt for scoring etter at reprisene viste at ballen var over målstreken i en av flere dramatiske situasjoner.

Sekunder før ordinær tid var over, reddet Suarez likevel ett poeng da han satte ballen i mål til 1-1 med et kontant skudd etter en pasning fra Lionel Messi.

- Vi er nødt til å hjelpe dommerne. Teknologien kan hjelpe dem. Jeg sier det på bakgrunn av alle situasjoner, ikke bare dem som går imot meg, også de som går min vei, sa Barcelona-trener Luis Enrique til TV-stasjonen BeIN Sports etter kampen.

Bak rivalen

Dermed blusser debatten om målteknologi i Spania opp igjen. Ordningen er innført i Premier League med stor suksess.

Uavgjortresultatet gjorde altså at Real Madrid rykket ytterligere ifra rivalene på toppen av tabellen i La Liga. Sevilla avga poeng da det ble 1-3-tap for Espanyol.

Tapet stoppet Sevillas seiersrekke på fem kamper.

