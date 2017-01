Schweinsteiger slukket Grigg og Wigan

José Mourinho gjorde ni endringer på laget som spilte ligacupsemifinale mot Hull i midtuken, men unngikk en lignende smell som Liverpool opplevde mot Wolverhampton lørdag.

Schweinsteiger fikk starte sin første kamp på over ett år, og tyskeren takket Mourinho for tilliten ved å notere seg med både målgivende og scoring i 4-0-seieren. Før han rundet av med kveldens siste scoring, hadde Marouane Fellaini og Chris Smalling nær sagt avgjort fjerderunde-oppgjøret med to mål på hver sin side av hvilen.

- Førsteomgangen var ikke spesielt god, men vi fikk et mål på et heldig tidspunkt. Vi visste at de ville være veldig godt organisert og kjøre en aggressiv spillestil, og derfor måtte vi forandre på ting underveis. Annenomgangen var mye bedre, men nå er vi videre. Noen får mer spilletid enn andre, men sånn er fotballen, sa Mourinho etter kampen, ifølge BBC.

Grigg-hit

Wigan kom til Old Trafford med en elendig statistikk mot den regjerende FA-cupmesteren, men de tilreisende supporterne skapte mye liv i borteseksjonen med EM-hiten «Will Grigg's on fire» innledningsvis.

På banen var det imidlertid lite som minnet om feststemning de første 45 minuttene, selv om det ikke var noe å si på at Manchester United gikk til pause med ledelse. Hjemmelaget trillet mye ball på tvers, og rett før pause fant Schweinsteiger Fellaini som kriget inn 1-0 med et kontant hodestøt.

Målshow

Servitør Anthony Martial og målscorer Chris Smalling kopierte ledermålet i det 57. minutt, før Henrikh Mkhitaryan, som misbrukte en stor mulighet i første omgang, gjorde 3-0 på en kontring der Martial var nest sist på ballen igjen. I sluttminuttene viste 32 år gamle Schweinsteiger atletiske takter da han feide inn 4-0.

Warren Joyce, mannen som overtok som reservelagstrener i Manchester United etter Ole Gunnar Solskjær, fikk se United-keeper Sergio Romero gi en unødvendig retur ved en anledning, men nærmere kom aldri Championship-laget en redusering.

- Vi burde håndtert ballene som kom inn i feltet mye bedre, det gjør vi hver eneste uke. Etter det andre målet var det over, og nå sitter jeg igjen med kun skuffelse, sa Joyce.

Med unntak av Liverpool er storlagene Chelsea, Manchester City, Arsenal og Tottenham også videre til femte runde i FA-cupen.

