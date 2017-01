Stöckl: - Veldig skuffende og urettferdig

Tande ledet hopprennet i Willingen etter første omgang, men måtte til slutt nøye seg med en fjerdeplass etter utfordrende forhold i det andre hoppet. Hjemmehåpet Andreas Wellinger vant.

- Det var veldig skuffende og urettferdig. Det var veldig krevende forhold, og han som sitter på lyset måtte gi klarsignal fordi han ikke stoppet klokka på rødt. Han skulle stoppet før lyset ble gult, fordi da må man gi klarsignal, sier Stöckl til NTB og forklarer:

- Når du lar klokka gå og det etter hvert blir gult, så må du gi grønt av hensyn til TV-bildene. Og det kom på et dårlig tidspunkt, da det var både bakvind og sidebakvind.

Vipp på skiene

Man kunne se av Tandes hopp at han fikk en vipp på skiene like over hoppkanten. Det kom som følge av bakvinden, ifølge Stöckl. Landslagssjefen varslet videre at han senere søndag skulle søke en forklaring på hvorfor Tande fikk klarsignal.

Tande berget seg likevel ned til 134 meter. Stöckl omtaler hoppet som et knallhopp på linje med det han serverte i første omgang. Da landet han på 149,5 meter. Tande selv visste ikke hva som hadde skjedd da han landet på sletta.

- Han var skuffet. Han visste ikke hva som hadde skjedd, men jeg forklarte at det ikke var hans feil. Selv treneren til Tyskland kom til meg etter hoppet til Wellinger og nærmest gratulerte meg med seieren ettersom Wellinger ikke hadde gjort noen kjempehopp.

Ruskete hopp

Også NRK-kommentator og tidligere skihopper Anders Jacobsen var imponert over Tandes hopp, forholdene tatt i betraktning.

- Jeg er litt satt ut over hvor langt han hopper etter den vippen på skiene. Skiene slipper i første del av hoppet og det er ikke noen god følelse for en skihopper, sa han like etter hoppet.

Hjemmefavoritten Andreas Wellinger vant med 242,3 poeng, mens Stefan Kraft fra Østerrike tok annenplassen. Manuel Fettner, også han fra Østerrike, kom på tredjeplass med 241 poeng, mens Tande endte på fjerdeplass med 240,4 poeng, kun 0,6 poeng unna pallen.

Andreas Stjernen endte på 12.-plass, mens Fannemel hoppet ned til 22.-plass. Johann André Forfang og Tom Hilde endte på henholdsvis 26.- og 30.-plass.

Best i første omgang

Tande hoppet lengst av alle i førsteomgangen og hadde med 134,6 poeng en ledelse på 1,2 poeng til Wellinger på annenplass. Østerrikske Stefan Kraft lå på tredjeplass med 130,6 poeng etter et hopp på 148,5 meter i første omgang.

Ingen av de andre norske hopperne maktet å blande seg inn i tetstriden.

Anders Fannemel lå på 13.-plass med 107,6 poeng, mens Johann André Forfang lå på 16.-plass. Andreas Stjernen, Robert Johansson og Tom Hilde lå på henholdsvis 18.-, 23.- og 28.-plass, mens Joachim Hauer ikke kom til finaleomgangen etter et hopp på 131 meter. Det holdt til 42.-plass.

