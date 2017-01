Wessel med fjerdeplass i Calgary

21-åringen fikk 64,89 poeng i løypa i Canada. Fjerdeplassen er hennes beste resultat denne sesongen.

Den norske jenta klarte imidlertid ikke hamle opp med australske Britteny Cox som vant med 82,11 poeng. De to søstrene Justine og Chloé Dufour-Lapointe fulgte på de to neste plassene. Lillesøster Justine fikk 80,02 poeng, mens storesøster Chloé noterte seg for 75,19 poeng.

Med 50 innkasserte verdenscuppoeng klatrer Wessel til en 16.-plass i verdenscupen i kulekjøring. Cox leder med 345 poeng. Hun har vunnet tre av fire renn denne sesongen.

Tevje Lie Andersen ble nummer 30 i herrenes verdenscuprenn i kulekjøring med 71,59 poeng. Han fikk dermed med seg ett verdenscuppoeng. Australske Matt Graham vant med 85,34, foran canadiske Mikael Kingsbury med 83,90. Vinjar Slåtten ble nummer 51 etter å ha blitt slått ut i kvalifiseringen.

