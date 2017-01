Futsal: Norge EM-åpnet med stortap

Kosovo-kaptein Vahid Krashiqi fikk rødt kort etter bare to minutter da Norge fikk straffespark, men de norske gutta misbrukte muligheten. I stedet tok det ferske landslaget ledelsen ved Fadil Goli etter fem minutters spill.

- Vi bommet på et straffespark og en annen stor sjanse i åpningsminuttene. Kosovo scoret på sin første sjanse og utover i kampen mistet vi gradvis selvtilliten. De tre første baklengsmålene kom som et resultat av at vi gjorde feil, sier landslagstrener Sergio Gargelli til fotball.no.

Selvmål

Niklas Espegren ble Norges første målscorer i kvalifiseringen, uheldigvis satte han ballen i eget mål til 2-0 til Kosovo etter snaue ti minutter.

Oso Gjinovci økte til 3-0, før Arib Maazouzi reduserte til 1-3 for Norge før pause.

I andre omgang la Ramadan Alaj på til 4-1. Goli fastsatte resultatet til 5-1 med sin andre scoring for dagen.

Danmark neste

- Kosovo er det beste laget i gruppa og har mange kvalitetsspillere og vi må få ut vårt beste for å få et godt resultat mot dem. Det klarte vi ikke i dag, forteller han.

EM-kvalifiseringen fortsetter for de norske gutta med kamp mot Danmark tirsdag. Senere i uka møter Norge vertslandet Kypros.

- Vi skal fortsette å jobbe med å bygge laget og måten å spille på. Vi må lære av det som skjedde i dag og luke bort de feilene vi ble straffet for, sier landslagstreneren.

