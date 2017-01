Hergeirsson om VM-sølvet: - Håndballgutta har brutt en barriere

Norge tapte VM-finalen mot Frankrike 26-33, men sikret likevel et historisk sølv. Landslagssjef for det norske kvinnelandslaget, Thorir Hergeirsson, er full av lovord om det Berge og co. presterte på fransk jord.

- Norge spilte et fenomenalt godt VM. De har brutt en barriere nå, med at de tok seg til finale, sier Hergeirsson til NTB.

- Alt er mulig

Islendingen trekker fram innstillingen til det norske laget.

- Jeg er imponert og inspirert av det de har gjort, både på og utenfor banen. Klarer man å ha stabilitet framover, så tror jeg dette laget kan være med å kjempe om semifinaleplasser i fortsettelsen, sier Hergeirsson.

- Christian Berge mener Norge "én dag" kommer til å ta VM-gull. Er det realistisk, tror du?

- Det er viktig å ha mål og drømmer. Dét er en stor drivkraft. Med de ressursene som er på plass, og med kontinuitet i tillegg, så er alt mulig, svarer islendingen.

Vinnersult

Når NTB spør Hergeirsson hva som har imponert ham mest med det norske VM-laget, lister han opp flere ting.

- Det lyser sult og pågangsmot av gutta. De har tro på spillet sitt. Christian Berges team, et dyktig team, har skapt stor tro på konseptet. Spillerne går hundre prosent inn for det, sier landslagssjefen.

Han peker også på viktige brikker som keeper Torbjørn Bergerud, kaptein Bjarte Myrhol og playmaker Sander Sagosen.

- Men det var kollektivet som sikret Norge sølvet, understreker Hergeirsson.

Ingen sjanse

Islendingen fulgte selvsagt med på søndagens VM-finale i den franske hovedstaden.

- De (Norge) var sjanseløse da det dro seg til, men det går ofte slik når et rutinert finalelag møter et urutinert et, poengterer Hergeirsson.

Han roser likevel den norske innsatsen.

- Norge spilte en god førsteomgang, men så skrudde Frankrike på. Da dro de fra.

Sølvet var for øvrig håndballherrenes første medalje i mesterskap noen gang.

