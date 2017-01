Lorentzen gikk rett fra pallen til styrkerommet

Med to pallplasser på 1000 meter i helgens verdenscupstevne, fikk 24-åringen en solid opptur før VM i Sør-Korea. Lorentzen har slitt med skader og opplevd at det har blitt mye "nesten" så langt denne sesongen, men i Berlin klaffet det endelig.

- Det er utrolig deilig med to pallplasseringer. Det var jo første gang jeg var på podiet også, sier Lorentzen til NTB.

- Det er klart at jeg ikke vil være en som bare kommer på fjerdeplass. Det er deilig at det løsnet nå og at jeg fikk to pallplasser.

Lørdag ble det tredjeplass med tiden 1.09,03. Søndag var tiden 10/100 sekund svakere, men pallplassen ett hakk bedre. På 500 meter ble det 4.- og 7.-plass.

- Skille oss ut

Etter seremonien søndag gikk Lorentzen rett i styrkerommet.

- Jeg fikk beskjed fra coachen om at jeg måtte løfte litt vekter, forteller Lorentzen, som ikke har noe imot den faste rutinen etter løpshelgene.

- Så lenge det er nok krutt igjen i beina til å løfte litt, så går det som oftest greit, selv om det er litt trått i begynnelsen.

Landslagstrener Sondre Skarli forteller om bakgrunnen for ordningen til NTB:

- Vi prøver å skille oss ut. Mens de andre tar hvile, legger vi inn litt ekstra trening. Skal du skille deg ut fra mengden, må du gjøre det lille ekstra andre ikke er villig til å gjøre, sier Skarli.

To mesterskap

Allerede mandag går turen til Sør-Korea, hvor ett av to kommende VM venter i løpet av de neste snaue seks ukene.

- Jeg tror og håper at jeg skal være med å kjempe medalje på 1000 meter. Denne helgen viser at det er mulig.

- Jeg har fått trent godt i det siste, og det stemmer godt teknisk. Så får vi håpe det blir greit å endre tidssone, så jeg stiller friskt og opplagt, avslutter en optimistisk Lorentzen.

