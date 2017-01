Odd avslo Zekhnini-bud

- Vi fikk inn et ganske stort bud på Zekhnini for ikke så lenge siden, en uke kanskje. Men nå er han skadd, selv om han er på gang og er mye bedre, sa Fagermo til Nettavisen etter mandagens 3-1-seier over Kalmar.

Fagermo bekrefter at de avslo budet. Han vil ikke gi detaljer om størrelse eller hvilken klubb som skal ha kommet med budet.

- Hvor mye vil jeg ikke si, det er uinteressant. Men det var en bra klubb, sa Odd-trener.

Direktør Einar Håndlykken vil ikke kommentere Fagermos bud-utspill.

- Fortalte Dag-Eilev det? Det er alltid interesse rundt Rafik, men jeg vil ikke si noe om bud og interesse og sånt, sa Håndlykken til Nettavisen.

Zekhnini var ikke i Odds tropp til mandagens kamp på La Manga.

