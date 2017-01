Kristoffersen slått ut i Stockholm

Østerrikeren slo den norske slalåmkometen med 50 hundredeler i første omgang etter at Kristoffersen hadde gjort en stor feil og stoppet opp etter hoppet midtveis ned i trassen.

Det gikk ikke bedre i annenomgangen. Da kom Kristoffersen på etterskudd og var 40 hundredeler etter over målstreken. Dermed var det over og ut, akkurat som i fjor.

Marcel Hirscher som har vært nest best i slalåm bak Kristoffersen denne sesongen, led samme skjebne. Han var fem hundredeler bak Aleksander Aamodt Kilde over to omganger. Hirscher ble slått med to hundredeler av Kilde i første omgang. Det ble tre hundredeler i den andre. Kilde imponerte med fantastisk stabil og flott kjøring.

I kvartfinalen ble det derimot stopp etter å ha kjørt ut 2. omgangen mot Alexis Pinturault.

Også Jonathan Nordbotten som møtte Aleksandr Khorosjilov, ble slått ut sammen med Sebastian Foss-Solevåg som ikke klarte å matche briten Dave Ryding.

I kvinneklassen slo Nina Løseth ut østerrikske Katharina Truppe og gikk til kvartfinale. Løseth tok seg også senere videre til semifinale.

(©NTB)