Nystrom og Martinsen til Oilers, Bull til Storhamar

Eric Nystrom er amerikansk og spilte for Stavanger-klubben under lockouten i NHL i 2012-13-sesongen, da han var Dallas Stars-spiller. Han har fått sin arbeids- og oppholdstillatelse godkjent, og er klar for bortekampen mot Kongsvinger torsdag.

Første hjemmekamp blir derimot først mot Lillehammer 16. januar på grunn av den kommende landslagspausen. Tirsdag er det deadline for overganger i eliteserien for denne sesongen.

Stavanger-laget har også sikret seg Manglerud Stars toppscorer Kjetil Martinsen (24).

- Dette er en spennende spiller som har vært på blokken vår en stund. Skadesituasjonen gjorde at vi valgte å hente ham nå, sier Oilers-direktør Pål Higson til Aftenbladet.

Christian Bull (20) som også har vært innom det norske landslaget blir hentet hjem fra Björklöven etter et mislykket opphold i nabolandet. Björklöven spiller i på nest øverste nivå i Sverige. Han fikk med seg 37 kamper og scoret to mål.

Bull slo igjennom i Storhamar-drakten forrige sesong og vil trolig styrke Hamar-laget foran NM-sluttspillet.

- Dette blir bra og jeg gleder meg veldig. Jeg kommer til Hamar mest sannsynlig torsdag eller fredag, sier Bull til Hamar Arbeiderblad.

(©NTB)