13 norske alpinister til VM

- Det er en av våre største tropper til VM noensinne, med utøvere som kan være med å konkurrere om medaljene i flere disipliner. Det viser at det gror godt i norsk alpinsport at vi har med nye ansikter både på dame- og herresiden. Vi ser fram til et spennende mesterskap, sier sportssjef Claus Johan Ryste.

Mesterskapet arrangeres i tiden 6.-19. februar. Det er først og fremst på herresiden at nordmennene har de største medaljehåpene, men også kvinnene jakter medaljer i Sveits. Målet til det norske laget er å sikre mellom fire og seks medaljer.

- De fleste vet hva våre utøvere står for, og vet hva de kan prestere på en god dag. Det handler i VM om å få til det perfekte rennet. Vi er godt forberedt og klare for å kjempe om medaljer, sier herrenes landslagstrener Christian Mitter.

- Medalje er absolutt målsettingen for oss i de tekniske disiplinene. For oss handler det også om å få erfaring i mesterskap, og at vi ser fremover mot OL og VM kommende år, sier kvinnenes landslagstrener, Tim Gfeller.

Kristin Lysdahl er en av de unge stjerneskuddene på kvinnesiden fra europacuplaget som har imponert stort i året sesong. Hun har også målt krefter med verdenseliten i verdenscupen. Derfor får Lysdahl sjansen i årets VM.

Forrige gang det var VM, i Beaver Creek i Colorado for to år siden, ble det en fattig medalje på de norske løperne. Det var Kjetil Jansruds sølv i kombinasjonen.

