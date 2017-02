Chelsea-Ivanovic til Zenit

32-åringen har signert en kontrakt som varer i to og et halvt år med opsjon til å forlenge med ytterligere et år. Overgangssummen er ikke offentliggjort.

- Jeg hadde veldig lyst til å returnere til Russland, sa Ivanovic til Zenits hjemmeside.

Serberen scoret fem mål på 54 kamper for Lokomotiv Moskva fra 2006-2007, før han kom til England og Chelsea i 2008.

- Jeg er veldig motivert og jeg vil fortsette å spille på høyeste nivå, sa backen.

Ivanovic har vunnet to ligatitler, én mesterligatittel, én europaligatittel, tre FA-cup-titler og én finaleseier i ligacupen i løpet av sin tid i London.

Han er en av bare fem spillere, sammen med Didier Drogba, John Obi Mikel, Petr Cech og Gianfranco Zola, som har nådd 300 kamper for blåtrøyene.

Chelsea tweetet at Ivanovic, som har 82 kamper som kaptein for Serbia, er en "sann Chelsea-legende".

Zenit er nummer to i den russiske toppdivisjonen, fem poeng bak serieleder Spartak Moskva.

Den russiske ligaen har for øyeblikket en tre måneder lang vinterpause og vil starte opp igjen i mars.

(©NTB)