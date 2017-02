Dopingtatte russere til skiskytter-VM

Starykh og Loginov vant tre gull hver i åpent EM i Polen forrige uke. Begge har vært utestengt for bruk av EPO. Hennes straff var ferdig sonet i desember, hans i november.

Russlands visestatsminister Vitalij Mutko ser ikke noe problem med at de to er tilbake i landslaget.

- Ifølge WADA-koden er det intet i veien for å komme tilbake i idretten etter en utelukkelse, påpeker han riktig nok over for nyhetsbyrået Interfax.

Fourcade-kritikk

Frankrikes stjerneløper Martin Fourcade, som har tatt til orde for strengere behandling av russerne etter avsløringene i McLaren-rapporten, synes likevel lite om uttaket av Loginov.

- Glem ikke en av hans viktigste meritter. Han ble utestengt i to år for bruk av EPO, meldte Fourcade i en kommentar til Instagram-meldingen der uttaket ble offentliggjort.

Ikke lenge etter ble kommentaren strøket.

Fourcade har vært toneangivende i utøvernes krav om at Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU) følger opp McLaren-rapporten, der 31 russiske skiskyttere nevnes i forbindelse med doping.

Utøvernes krav har ført til at IBU har innkalt til en ekstraordinær kongress i forkant av VM.

Reaksjoner

Innvendingene mot uttaket av de tidligere dopingtatte russerne møter ikke overraskende reaksjoner fra russisk hold. Tidligere OL-mester Jevgenij Redkin bruker sterke ord.

- Kanskje frykter Fourcade konkurranse. Han er en feiging, sier han til nettstedet Sports.ru.

- Loginov har sonet straffen sin, og dermed er saken avgjort.

Anfisa Reztsova, som har tre OL-gull på merittlista, oppfordrer alle russiske trenere, funksjonærer og utøvere til å stå opp for Loginov.

Russlands tyske trener Ricco Gross har ved siden av Loginov tatt ut Anton Sjipulin, Anton Babikov, Aleksej Volkov, Jevgenij Garanitsjev, Matvei Jelissejev, Dimitri Malysjko og Maksim Zvetkov på herrelaget.

Russlands kvinnelag til VM består ved siden av Starykh av Tatjana Akimova, Darja Virolainen, Jekaterina Glazyrina, Olga Podtsjufarova og Svetlana Sleptsova.

