Lagerbäck den 10. utenlandske landslagssjefen

Han etterfølger landsmennene Birger Möller (1918-20) og Tord Grip (1987-88), men det var også vært noen britiske og et par østerrikske trenere underveis. Det er snart 30 år siden sist en utenlandsk trener ledet Norges landslag for menn.

Den første var briten James Vincent Hayes, som ledet laget i1912. Frank Soo, også han brite, ledet laget en kort periode i 1952. Han ble etterfulgt av østerrikeren Wilibald Hahn, som hadde jobben i tre år.

Ron Lewin var den neste briten fra 1955 til 1957, mens den polskfødte østerrikeren Edmund Majowski tok over i et par år etter det.

Østerrikeren Willy Kment ledet Norge i to perioder på 1960-tallet. I 1971 var det igjen tid for en brite da George Curtis tok over. Populære Curtis satt i tre år.

Etter nesten ti år med Tor Røste Fossen (1978-87) var det igjen duket for utenlandske impulser. Svensken Tord Grip ble valgt men fikk kun få kamper (og null seirer) før han forsvant til det sveitsiske klubblaget Young Boys, og Ingvar Stadheim tok over i 1988.

