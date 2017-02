NFF presenterer ny landslagssjef

Det bekrefter NFF i en pressemelding.

Helt siden Per-Mathias Høgmo fikk sparken i fjor høst har debatten rundt hvem som blir hans arvtaker pågått. En rekke navn har vært satt i forbindelse med den ledige jobben som landslagssjef, men Norges Fotballforbund har holdt kortene tett til brystet.

Toppfotballsjef Nils Johan Semb har ledet jakten på Høgmo-erstatteren. Tirsdag avslo han igjen å kommentere eventuelle kandidater overfor NTB.

Semb antydet samtidig at han selv og resten av ansettelsesutvalget hadde hatt en vanskelig jobb.

- Jeg oppfatter fortsatt at denne jobben er attraktiv ute i markedet, men utviklingen økonomisk i mange ligaer gjør det mer utfordrende for oss, sa han.

Solbakken sa nei

Tirsdag kveld meldte så Dagbladet at NFF skulle ha tatt en endelig avgjørelse på hvem som blir den nye landslagssjefen. Hvilket navn man hadde falt ned på, var imidlertid fortsatt i det blå.

Fotballpresident Terje Svendsen har overfor NTB åpnet for at NFF kan gå for en midlertidig løsning i jakten på ny landslagssjef. Onsdag melder imidlertid TV 2 at ansettelsen man nå har falt ned på, er av den mer permanente sorten.

Flere kandidater har den siste tiden blitt knyttet til jobben som landslagssjef. Erik Hamrén, Lars Lagerbäck og Bob Bradley er blant dem.

Dersom fotballforbundet likevel velger en midlertidig løsning, er U21-landslagstrener Leif Gunnar Smerud pekt på som et aktuelt navn. Han vikarierte på tampen av fjoråret som kvinnelandslagstrener.

Ståle Solbakken framsto på et tidlig tidspunkt som den klart heteste kandidaten, men FC København-treneren sa for en tid tilbake nei til videre forhandlinger med NFF. Solbakken opplyste da overfor NTB at han ønsket å fullføre sin nåværende kontrakt med FCK, og at stemningen i NFF for en dobbeltrolle ikke var så stor.

Ville snakke med Solskjær

Molde-trener Ole Gunnar Solskjær har åpenbart også stått på NFFs ønskeliste. Nylig bekreftet Molde-ledelsen at toppfotballsjef Nils Johan Semb hadde bedt om å få innlede samtaler med Manchester United-legenden. Kort tid etterpå sa Solskjær selv at han ønsket å fortsette i Molde – og av den grunn ikke var aktuell som ny norsk landslagssjef.

Dermed framstår nevnte Bradley, Hamrén og Lagerbäck som de heteste navnene. Tidligere Stabæk-trener Bradley er uten jobb etter å ha fått sparken i Premier League-klubben Swansea nylig. Hamrén trente Rosenborg med suksess fra 2008 til 2010, før han var svensk landslagssjef fram til 2016.

Lars Lagerbäck har de siste årene hatt suksess som islandsk landslagssjef. Han førte islendingene til en sensasjonell kvartfinale i EM-sluttspillet i Frankrike i fjor sommer.

Nils Johan Semb har ikke besvart NTBs henvendelser onsdag.