Sakho til Palace, Gabbiadini til Southampton

Franske Sakho har spilt 80 kamper for Liverpool siden han kom fra Paris Saint-Germain i 2013, men midtstopperen har ikke fått tillit under manager Jürgen Klopp denne sesongen. Nå skal han i stedet hjelpe Sam Allardyce og Crystal Palace til å berge plassen i Premier League. Partene kom til enighet om en låneavtale tirsdag. Denne strekker seg ut sesongen.

Flere overganger gikk sent igjennom da januarvinduet stengte i England natt til onsdag norsk tid. Burnley bladde opp i overkant av 134 millioner kroner for å hente Robbie Brady fra Norwich. Southampton måtte på sin side ut med 144 millioner for å hente Manolo Gabbiadini fra italienske Napoli.

- Jeg er veldig glad. Det har vært en drøm for meg å spille i Premier League, sa angrepsspiller Gabbiadini om overgangen.

Swansea sikret seg Jordan Ayew fra mesterskapsserieklubben Aston Villa. Neil Taylor gikk motsatt vei, men Villa skal i tillegg ha fått rundt 50 millioner kroner for Ayew.

- En veldig god signering, konstaterer Swansea-manager Paul Clement.

